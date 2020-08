Moderna (MRNA): Impfstoff-Hersteller mit 211% in 6 Monaten, jetzt neue Long-Chance mit CRV 6.1!

Die Aktie korreliert wenig mit dem Gesamtmarkt, sondern erhält ihre Impulse von der Hoffnung, dass mit dem Knowhow des Unternehmens das Virus zu besiegen ist.

Impfstoff mRNA-1237 in Phase III, Ergebnisse im November? Auftrag für 4.5 Mio. Impfdosen aus der Schweiz. Moderna-Aktie (MRNA) mit Knaller-Setup am Montag