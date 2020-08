Die Staatsanwaltschaft und das Kraftfahrt-Bundesamt machen im Fiat-Abgasskandal ordentlich Tempo. Nach den Razzien in drei europäischen Ländern, wurden nun sogar die ersten Klagen gegen Fiat eingereicht.

Verwendung einer Abschalteinrichtung

Wie VW, Mercedes und auch BMW soll auch Fiat Chrysler eine unzulässige Abschalteinrichtung verwendet und in den Fahrzeugen verbaut haben. Durch eine solche Technik stößt das Auto im Straßenverkehr deutlich weniger Stickoxide aus als auf dem Prüfstand. Bei Fiat sind wohl allein in Deutschland rund 200.000 Fahrzeuge aus den Jahren 2014 bis 2019 der Marken Fiat, Jeep, Iveco, Lancia, Magirus und Alfa Romeo betroffen.

Aufgrund solcher Vergehen hat der Bundesgerichtshof Volkswagen Ende Mai zur Entschädigung der Betroffenen verpflichtet. Grundlage dessen ist eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB.

Klagen im eigenen Land

Während bei Volkswagen die endgültige Entscheidung fast fünf Jahre gedauert hat, könnte dies bei Fiat nun deutlich schneller der Fall sein. Kurz nach dem Bekanntwerden und den Razzien in Deutschland, Italien und der Schweiz, wurden nun sogar die ersten Klagen eingereicht. Diese sind übrigens auch in Deutschland möglich. Am 09. Juli 2020 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass in dem Land geklagt werden darf, in dem auch das Fahrzeug erworben wurde. Diese Entscheidung macht also auch Klagen in Deutschland möglich.

Ansprüche gegen Fiat

Dass auch Fiat Chrysler betrogen hat, gilt also sehr wahrscheinlich. Mittlerweile hat sich sogar das Land Hessen eingeschaltet und Betroffene dazu aufgerufen, bei der Polizei eine Strafanzeige zu stellen. Sollte der Betrug feststehen, stehen Geschädigten Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche zu.

Volkswagen wurde im Rahmen des Abgasskandal zur Erstattung des Kaufpreises plus fünf Prozent Zinsen verpflichtet. Im Gegenzug erhält der Konzern das Fahrzeug zurück sowie eine Entschädigung für die gefahrenen Kilometer. Dieser Nutzungsersatz liegt allerdings dem Europäischen Gerichtshof zur Überprüfung vor. Fiat-Betroffene dürfte also mit einem ähnlichen Ausgang rechnen.

