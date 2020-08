Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Was eine Woche für die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen. Nachdem die Quartalszahlen veröffentlicht worden sind, kam es zu einem regelrechten Boom an der Börse. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Zum Ende der Woche konnte der Aktienkurs nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Insgesamt verbesserte sich dieser um 0,469 Euro und 5,16 Prozent. Das bedeutet einen derzeitigen Aktienkurs von 9,564 Euro. Dies ist der höchste Wert seit Börsenstart.

Das zweite Quartal 2020 wurde mit einem Umsatz von 68 Millionen Dollar abgeschlossen. Damit liegt eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Quartal von 68 Prozent vor. Was eine starke Leistung! In Zukunft werden wir wohl noch viel von Plug Power hören.

