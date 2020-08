× Artikel versenden

Anlegerverlag BioNTech: Am Dienstag fällt die Entscheidung!

Die nächste Woche wird für einige spektakuläre News sorgen. So hat die Mainzer Biotech-Schmiede angekündigt, am Dienstag die Geschäftszahlen für das zweite Quartal zu präsentieren. Im Rahmen eines Webcast wird das Unternehmen um 8:00 Uhr Umsätze und Ergebnisse veröffentlichen. Anleger-Tipp: Der Dienstag ist für Aktionäre also ein entscheidendes Datum. Wie es mit der Aktie weitergehen […]





