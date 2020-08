Vonovia erklimmt neue Höhen

Unser Einstieg bei Vonovia in PB v. 24.4. macht sich immer mehr bezahlt. Über 35% legte die DAX-Aktie (58,58 Euro; DE000A1ML7J1) inzwischen zu. Starke Hj.-Zahlen ließen den Immobilienwert am Donnerstag (6.8.) um fast 5% auf ein neues Allzeithoch bei 58,98 Euro nach oben schießen.

Die Bochumer sind bisher bestens durch die Corona-Krise gekommen: Das EBITDA kletterte in den ersten sechs Monaten um 8,0% auf 942,2 Mio. Euro, die Funds From Operations (FFO) legten 11,0% auf 676,3 Mio. Euro zu. Neben den um 11,6% auf über 1,1 Mrd. Euro gestiegenen Mieteinnahmen trugen Zukäufe zu der Ergebnisverbesserung bei. Besonders die im Vj. abgeschlossene Hembla-Übernahme macht sich jetzt bezahlt. An dieser Wachstumsstrategie hält CEO Rolf Buch fest: Zuletzt übernahm Vonovia den Projektentwickler Bien-Ries und sicherte sich Anteile an Vesteda aus den Niederlanden (vgl. PB v. 22.7.). Zudem dürften die Mieteinnahmen künftig weiter steigen, denn bis Jahresende sollen 13 000 Wohnungen saniert werden. Danach können sie teurer vermietet werden. Das wird die FFO, die im laufenden Gj. auf 1,28 Mrd. bis 1,33 Mrd. Euro steigen sollen, weiter wachsen lassen.

Vonovia bleibt ein Kauf. Stopp hoch auf 46,85 Euro.



