Anleger, die PLUG POWER im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. Bei 9,96 EUR liegt der Hochpunkt. Die Spannung bei PLUG POWER ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.