Die Aktienmärkte sind nach wie vor im Rally-Modus, der Leitinex S&P 500 handelt nur noch einen Wimpernschlag von seinem Allzeithoch entfernt - aber am Freitag war die plötzliche Schwäche der Tech-Werte im Nasdaq auffallend, ebenfalls das Comeback des Dollars und der Rückgang beim Goldpreis (nach den US-Arbeitsmarktdaten stiegen die realen Renditen deutlich). Die US-Berichtssaison verlief bislang besser als befürchtet, allerdings sind die Erwartungen so stark abgesenkt worden, dass die Fakten zwar besser als die Erwartungen sind, aber eben doch einen herben Einbruch bei Umsätzen und Gewinnen der Unternehmen zeigen. In Sachen Stimulus sind die Aktienmärkte bisslang noch nicht euphorisiert über die Exekutivorders von Donald Trump..

Das Video "Die Botschaft vom Freitag!" sehen Sie hier..