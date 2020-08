Übergeordnet herrscht bereits seit Anfang 2018 ein intakter Abwärtstrend in der Aareal Bank-Aktie, nachdem das Papier zuvor mit einem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 bei 41,60 Euro gescheitert war. In einem ersten Schritt ging es bis Sommer 2019 auf einen Wert von 22,40 Euro und eine wichtige Unterstützung aus dem Jahr 2016 abwärts. An dieser Stelle versuchten bullischen Marktteilnehmer Mithilfe einer inversen SKS-Formation eine Trendumkehr, allerdings machte die Corona-Krise dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung und drückte das Papier bis Ende März auf einen Wert von gerade einmal 12,28 Euro runter. Seither läuft eine Erholungsbewegung, die unter technischen Gesichtspunkten noch nicht komplettiert wurde und sich somit eine zweite größere Kaufwelle andeutet, nicht zuletzt wegen der deutlichen Kursgewinne aus der abgelaufenen Handelswoche.

Langfristiger Abwärtstrend intakt

Die möglichen Zugewinne aus der Vorwoche könnten im August weiter fortgesetzt werden, Ziele lassen sich auf kurzfristiger Basis um 20,00 Euro ableiten, darüber könnte der Bereich zwischen dem 50-Wochen-Durchschnitt und den Tiefständen aus Sommer 2019 zwischen 21,56 und 22,44 Euro angesteuert werden. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SB33MG zurückgreifen. Sollte sich der Vorstoß jedoch als Fehlsignal entpuppen und die Aktie unter 15,00 Euro zurücksetzen, bliebe der Aareal Bank-Aktie nur noch ein Abschlag auf 13,29 Euro übrig, darunter könnte sogar noch einmal das Märztief bei 12,28 Euro angesteuert werden.