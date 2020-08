Aktuell liegt die Epigenomics bei 2,52 Euro mit mehr als 14,5 Prozent im Plus, im bisherigen Tagesverlauf gab es für die Biotech-Aktie in der Spitze bereits 2,58 Euro zu sehen. Der starke Start in die neue Woche gelingt dem Anteilschein des Berliner Unternehmens vor allem dank Neuigkeiten aus den USA. Eine neue Studie im Journal of the National Cancer Institute habe gezeigt, dass Epi proColon von Epigenomics „der bevorzugte Test der ...