ABO Wind holt sich 4 Millionen Euro per Kapitalerhöhung

ABO Wind hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen Erlös in Höhe von 4 Millionen Euro erzielt. Die neuen Aktien des Erneuerbare-Energien Unternehmens wurden zu 20,40 Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Das Platzierungsvolumen sei überzeichnet gewesen, meldet ABO Wind am Montag. Das Bezugsrecht der Aktionäre hatte die Gesellschaft im Vorfeld der Platzierung ausgeschlossen. Mit dem Erlös will das Unternehmen weiter ...