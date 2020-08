Die Scale-notierte Noratis AG meldet den Ausbau des Immobilien-Portfolios. Man habe im südhessischen Bensheim südlich von Darmstadt zwei Wohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von 1.800 Quadratmetern zugekauft, so das Unternehmen aus Eschborn am Montag. Zum Kaufpreis für die Objekte macht die Gesellschaft in ihrer Unternehmensnews heute keine Angaben. Die Gebäude seien im Jahr 1992 errichtet worden ...