DAX – Vorsicht ist angesagt

Die laufende Quartalsberichtssaison läuft derweil langsam aus. Von den Dax-Werten legen in der aktuellen Woche noch E.ON (Mittwoch), sowie die Deutsche Telekom Deutsche Wohnen und RWE (jeweils am Donnerstag) ihre aktuellen Zahlen vor. Vor allem der Kurs der Telekom hat in der vergangenen Woche aufgrund guter Ergebnisse ihrer US-Mobilfunktochter bereits deutlich zugelegt. Im Fokus dürften zudem etliche Werte der zweiten Reihe stehen, die ebenfalls Quartalszahlen veröffentlichen. Dazu zählen am Montag mit Zalando und am Dienstag mit HelloFresh zwei mögliche Corona-Gewinner, am Donnerstag dagegen mit Tui einer der großen Corona-Verlierer und mit Sixt ein weiteres Unternehmen, das unter der Corona-Krise leidet und in der vergangenen Woche seinen Ausblick für 2020 und 2021 bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit nach unten revidiert hat.