CureVac ist bisher vor allem durch die Corona-Forschung in aller Munde. Um diese weiter zu finanzieren, hat die Gesellschaft aus Tübingen schon vor einiger Zeit einen Börsengang angekündigt. Dieser soll an der Nasdaq stattfinden. Jetzt werden weitere Details zur angestrebten Börsenpremiere bekannt.Das Unternehmen will beim IPO 13,333 Millionen Stammaktien anbieten. Weitere fast 2 Millionen Stammaktien könnten in der Folge noch ...