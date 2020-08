Fabio Menner - Wie seriös ist Network Marketing?

Multi-Level-Marketing (MLM) genießt hierzulande nach wie vor einen schlechten Ruf. Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass sehr viele Menschen MLM immer noch mit einem Schneeballsystem assoziieren. Fabio Menner, Experte für MLM und selbst sehr erfolgreicher Networker, erklärt, warum das zu kurz gedacht ist und welche Vorteile diese Marketing-Methode für Teilnehmer bietet.

Bild: Fabio Menner, Quelle: https://www.instagram.com/fabiomenner/

Ist MLM seriös?

Es gibt sehr viele Unternehmen, die Multi-Level-Marketing sehr erfolgreich betreiben und auch ihren Partnern gute Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Die Branche ist einst etwas in Verruf geraten, weil vereinzelt auch Schneeballsysteme existieren. Doch hier muss erwähnt werden, dass es in jeder Branche Betrüger gibt, die versuchen, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Damit steht das Network Marketing also bei weitem nicht allein.

Für wen ist MLM geeignet?

Network-Marketing eignet sich vor allem für junge Menschen sehr gut, um sich eine Existenz aufzubauen. In jungen Jahren steht häufig noch nicht viel Kapital zur Verfügung, um ein eigenes Produkt und das damit verbundene Unternehmen ins Leben zu rufen. MLM bringt hier also geringere Starthürden mit sich und stellt somit eine spannende Alternative dar. Zusätzlich eignet sich MLM auch als eine Art „Lehrzeit“, um mehr über das Thema „Unternehmertum“ zu erfahren. Hier lernen die Partner die nötigen Skills wie Leadership, Marketing, Sales und HR, weil sie erfolgreichen Leadern quasi über die Schulter schauen können.

Welche Vorteile bietet MLM?

Die Vorteile im Network Marketing sind sehr vielschichtig und bieten in vielen Situationen eine echte Verbesserung:

Geringe Startkosten: Oft müssen neue Partner nur die Membership bezahlen. Die Kosten variieren hier von Network zu Network, halten sich aber im Rahmen.

Kaum laufende Kosten: Typische Kostenpunkte für Mitarbeiter, Produktion und Verwaltung fallen weg.

Eigener Chef: Im MLM sehen sich die Partner nicht einem Boss gegenüber. Es gibt lediglich einen Teamleader, der jedoch mehr wie ein Mentor agiert. Er setzt alles daran, den Partner besser zu machen, wovon letztlich beide Seiten profitieren.

Richtiges Umfeld: Wer Erfolg haben möchte, sollte sich mit den richtigen Menschen umgeben. Im Network Marketing besteht das Umfeld aus Menschen, die mehr im Leben erreichen möchten. Somit ergibt sich eine unglaublich produktive Atmosphäre.

Networking: Kontakte sind heute das A und O. Im Network Marketing bauen sich die Partner ein Netzwerk mit vielen nützlichen Kontakten auf.

Events und Reisen: Gute Networks veranstalten regelmäßig Events und Incentive Trips, bei denen die Partner ihren Horizont erweitern und noch besser werden können.

Wie lässt sich das passende Network finden?