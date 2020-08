Credit Suisse AM Experten über Telemedizin: "Bessere Gesundheit der Bevölkerung bei niedrigeren Kosten"

Laut Datenerhebungen, die im „American Journal of Managed Care" veröffentlicht wurden, hatten Patienten in den USA im Jahr 2015 für einen 20-minütigen Arzttermin im Schnitt 37 Minuten Fahrzeit und 64 Minuten Wartezeit in der Praxis.1 Auch das Warten auf einen Termin dauert lange: Einer weiteren Studie von 2017 zufolge mussten Patienten in US-Großstädten im Schnitt 24 Tage auf eine erste ärztliche Beratung warten.2