Für das Währungs-Overlay: Berenberg holt drei Senior-Portfoliomanager

Matthias Grimm, Head of Investment & Risk Management Solutions und Head of Overlay Management, sagt: „Wir sehen das Währungs-Overlay-Geschäft als Wachstumsmarkt und bauen unser Engagement deshalb hier auch weiter aus. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jürgen Büscher, Dr. Jonathan Roberts und Marcus Fernandes drei sehr erfahrene Experten zu Berenberg holen konnten. Dies wird unserem Geschäft international noch einmal einen deutlichen Schub geben. Zudem zeigen diese Personalien deutlich, dass wir eine der führenden Kräfte in diesem Segment sind und entsprechende Experten für uns gewinnen können.“

Das Overlay Management gehört im Wealth and Asset Management von Berenberg zum Bereich Investment & Risk Management Solutions und ist Teil der von Matthias Born geleiteten Investment-Plattform. In diesem Jahr sollte Berenberg sein verwaltetes Vermögen im Währungs-Overlay um gut 50 % auf mehr als 11 Mrd. Euro steigern können. Derzeit arbeitet Berenberg an der Weiterentwicklung des Investmentprozesses, insbesondere in Bezug auf die Integration von Big Data. Zudem hat das Team kürzlich den ersten echten externen Prime-Broker-Aufsatz in Deutschland implementiert.

Jürgen Büscher gilt als einer der renommiertesten Overlay-Experten Europas. Seit 2015 war er für das Währungs-Overlay beim Währungs- und Asset Management-Spezialisten QCAM verantwortlich. Zuvor war er unter anderem Global Head Private Wealth Management FX, Money Markets & Commodities bei der Deutschen Bank Switzerland, Head Treasury Sales, Structured Products and Currency Overlay Management bei ABN Amro Deutschland sowie Head of FX-Trading, Currency Research and Product Development bei der DG Bank. Jürgen Büscher wird ab dem 1. September von Zürich aus für Berenberg arbeiten.