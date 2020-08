Was ein Hammer Unternehmen mit 5,7 Mrd. EUR Marktkapitalisierung - Die Nummer 1 für Platin & Palladium und die Nr. 3 in der Goldproduktion weltweit plus 100 Mio. Pfund Uranreserven die mit Null bewertet werden.

Sibanye-Stillwater ist ein führendes, in Südafrika ansässiges, international agierendes Edelmetall-Bergbauunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von Platingruppenmetall (PGM)-Betrieben in den Vereinigten Staaten , Südafrika und Simbabwe, Goldbetrieben und -projekten in Südafrika, sowie Kupfer-, Gold- und PGM-Explorationsgrundstücken in Nord- und Südamerika.