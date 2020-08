Ölpreise steigen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine höhere Nachfrage in Asien hat die Ölpreise am Montag angetrieben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,91 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 41,91 Dollar.

Der Chef des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco, Amin Nasser, hatte am Sonntag gesagt, dass der Ölverbrauch in Asien in seinen Augen nahezu das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht habe. Mit China wurde die führende asiatische Wirtschaftsmacht zwar früher von der Krise getroffen als die westlichen Industriestaaten, allerdings konnte das Land die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch schneller wieder lockern.