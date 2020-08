Die Commerzbank Aktie bemüht sich weiter um einen charttechnischen Durchbruch in Richtung der 5-Euro-Marke und höher liegender Widerstandsmarken. Doch dem MDAX-Wert ist es bisher nicht gelungen, sich stabil über dem Widerstandsbereich bei 4,77/4,86 Euro festzusetzen. Am Donnerstag erreichte der Aktienkurs der Commerzbank in der Spitze 4,908 Euro, heute sind es 4,863 Euro. Aktuell gewinnt der Aktienkurs der Commerzbank im Vergleich ...