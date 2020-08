Beim Impfstoffhersteller gegen das Corona-Virus, BioNTech aus Mainz, ist heute mal wieder eine heftige Talfahrt in Gang, die so keiner sehen will. Die Verluste sind gigantisch und der Abwärtstrend dürfte gerade jedem Anleger mächtig Geld aus der Tasche ziehen. Wie lange machen die Anteilseigner das noch mit? Steht BioNTech etwa sogar kurz vor dem Aus? Hier gibt es derzeit auf jeden Fall einige Rätsel!

Derzeit dürfte man in der Mainzer Konzernzentrale Schwarz sehen und sollte auch nach einem Gegenmittel für diesen Abwärtstrend suchen. Der aktuelle Weg, den die Aktie einschlägt, ist auf jeden Fall desaströs und entspricht nicht dem Anspruch des Impfstoffproduzentens. Man kann wohl jeden Anleger verstehen, der aus dieser Aktie jetzt unbedingt raus will und sein Geld noch sichern will.

Wer also sein Geld behalten will, sollte nun schnell sein. Denn der Aktienwert beträgt nur noch traurige 61,93 Euro und sinkt dramatisch. Am heutigen Montag zum Wochenstart ging es um heftige 5,07 Prozent nach unten, was einem Wert von 3,31 Euro gleichkommt. Somit läuft die Aktie Gefahr, in naher Zukunft unter die 60-Euro-Hürde zu fallen und die Anteilseigner somit völlig zu verschrecken.

Fazit: Wo geht es für BioNTech hin? Die kommenden Ereignisse werden richtungsweisend für die Zukunft der Aktie sein, denn sie könnten eine Vorentscheidung in der Impfstoffrallye darstellen. Wir haben die Aktie genauer analysiert, einfach hier klicken.