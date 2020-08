Nachdem die Kryptowährungen in der Pandemiekrise zunächst gar nicht gut aussahen, haben sie jetzt kräftig aufgeholt. Der Absturz ist wettgemacht, ein gutes Plus geschafft. Also ähnlich wie beim Gold? Nein, die beiden Assets haben nichts miteinander zu tun – und das ist ein großes Plus für Bitcoin & Co.

Lange wurden Gold und Bitcoin in einen Topf geworfen. Sichere Häfen sollten sie sein, stabil in unruhigen Zeiten, immer beständig und eine Art parallele Notwährung. Die Pandemiekrise hat jetzt endgültig gezeigt, dass das nicht stimmt. Gold ist Gold und Krypto ist – ja was eigentlich? Kryptowährungen sind eine neue, digitale Anlageklasse, die nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage funktionieren. Die Bewegung der Geldströme beeinflusst den Kurs, Charttechnik ebenfalls. Kryptowährungen sind vor allem da beliebt und stark nachgefragt, wo mit verstärkter Kontrolle durch Staaten oder Notenbanken zu rechnen ist. Nehmen Überwachung und Kontrolle zu, flüchten viele in Kryptos. Diese Eigenschaft wird oft als Manko gesehen, als Zeichen fehlender Transparenz. Dabei ist keine andere Währung so nachvollziehbar, so transparent, wie die Kryptowährungen. Jeder kann zu jederzeit nachvollziehen, wo welche Bitcoin liegen, welche Transaktionen stattgefunden haben. Bei Euro, Dollar & Co. Ist das wesentlich schwieriger, beim Gold unmöglich.