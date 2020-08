Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München kann sich bald davon verabschieden, sich selbst als DAX-Konzern zu bezeichnen. Das ist nun wohl klar. Für Wirecard geht es also weiter mit den Negativschlagzeilen, die auch heute wieder für einen heftigen Abwärtstrend auf dem Aktienmarkt sorgen und den Aktienwert des Unternehmens enorm in die Tiefe reißen und einige Prozentpunkte kosten.

Wirecard lässt also keine traurige Nachricht mehr aus und stürzt immer tiefer ins Tal der Tränen. Wenn man es also gewagt hat, auch vor kurzem noch in diese trostlose Aktie zu investieren, dürfte man sich auch bewusst sein, dass man spätestens jetzt eine Menge Geld verloren hat. Wirecard ist und bleibt einfach eine Aktie, der man kein Vertrauen mehr schenken sollte.

Das beweist auch der aktuelle Kurs, den das Wertpapier aufgrund der heutigen Ereignisse fährt. Der Kurs sackte um sage und schreibe 6,41 Prozent ab, was ganze 0,115 Euro gekostet hat und den Aktienwert enorm nach unten schraubt. Der neue Kurswert beträgt nach diesen Entwicklungen nur noch 1,685 Euro. Für jeden Anleger, der hier sein Geld drin hat, haben sich die schlimmsten Befürchtungen also bewahrheitet!

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ob und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.