Was ist denn eigentlich bei Tesla los? Scheinbar nicht mehr viel, wenn man dem Kursverlauf und der aktuellen Anlegerstimmung trauen kann. Denn der Kurs weist schon lange nicht mehr so verrückte Aufwärtsspiralen auf, wie noch vor einigen Wochen. Es ist leise geworden um eine der vielversprechendsten Aktien, die derzeit auf dem Markt ist. Ist hier für Anleger noch was zu holen? Oder wars das schon?

