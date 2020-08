Die negativen Zahlen für das Wirtschaftswachstum zeigten, welch tiefe Bremsspuren die Pandemie im zweiten Quartal hinterlassen hat.

05.08.2020

Bremsspuren

Corona bestimmte im Juli weiter das Bild, einerseits mit zuversichtlichen Meldungen zur Impfstoff-Entwicklung, andererseits mit wieder steigenden Neuinfektionsraten. Außerdem zeigten die negativen Zahlen für das Wirtschaftswachstum, welch tiefe Bremsspuren die Pandemie im zweiten Quartal hinterlassen hat. Gold erreichte bei weiter fallenden Zinsen und einem schwächeren US-Dollar ein neues Allzeithoch.

Im Juli entwickelten sich die Aktienmärkte zunächst erfreulich, gaben ihre Gewinne in Europa und Asien aber wieder ab. So steigerte der deutsche Aktienindex DAX im Juli seinen Wert zwischenzeitlich um knapp unter acht Prozent, doch zum Monatsende blieben davon nur noch magere 0,02% übrig. Der breite europäische Index Stoxx Europe 600 gab um -1,11%% nach. In Asien fiel der der Hang-Seng-Index (Hongkong) um -3,99%. In den USA legte der S&P-500-Index um 0,61% zu. Weltweit gingen Aktien, gemessen am MSCI World, um -0,18% leicht zurück – alle Index-Angaben auf Euro-Basis.