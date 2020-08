Die Investoren geraten immer mehr in einer Dilemma in Sachen Aktienmärkte: entweder man handelt gegen die Fed (was man ja nicht tun soll..) - oder man kauft zu extrem teuren Bewertungen. In den letzten Tagen scheint das Motto zu sein: man verkauft das, was zuvor extrem gut gelaufen ist und kauft das, was nicht so gut gelaufen war (daher heute Schwäche bei den großen US-Tech-Aktien, dagagen Stärke bei den US-Nebenwerten im Russell 2000 und beim Dow Jones). Ansonsten wird der Dollar heute erneut stärker, während Gold und Silber rauf und runter springen. Einermaßen "günstig" sind derzeit eigentlich nur Rohstoffe (vor allem in Relation zu Tech-Aktien)..

Das Video "Das Dilemma der Investoren!" sehen Sie hier..