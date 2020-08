(Ergänzung im letzten Absatz)



ATHEN/ANKARA/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat eine von der Türkei angekündigte seismische Erforschung südlich der griechischen Insel Megisti (Kasteloriso) kritisiert. Türkische Schiffe suchen in dem Gebiet nach Erdgas. Ankara verschlechtere damit auch das Verhältnis zur Europäischen Union, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. "In dieser Hinsicht sind weitere seismische Erkundungen zu diesem Zeitpunkt sicherlich das falsche Signal.". Die Türkei und Griechenland sollten die Probleme durch Dialog lösen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte nach einem Gespräch mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ebenfalls neuen Anstrengungen. "Die Situation muss im Geiste der Solidarität unter Alliierten und im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden."