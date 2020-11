Raketenartiger Anstieg aller Börsen nach Bekanntga

Als um 14:30 Uhr MEZ die Arbeitslosenstatistik für den Monat August bekannt gegeben wurde, bekamen zum einen die bis dato evidenten Zinsängste einen erheblichen Dämpfer, zum anderen wurde die Phantasie der Internetwerte erneut stark beflügelt. Das Ministerium für Arbeit gab bekannt, daß im August 124.000 neue Jobs entstanden sind, weit weniger als die erwarteten 223.000. Die Arbeitslosenquote fiel von 4,3% im Juli auf 4,2%, was den Prognosen entspricht. Somit wurden vor dem langen Labor-Day-Wochenende (Montag, 6. September 1999: KEIN HANDEL IN USA) bei jedoch mäßigen Umsätzen die Aktien- und Anleihenkurse beflügelt. Der Dow-Jones-Index stieg um 235,24 Zähler oder 2,2 Prozent auf 11.078,45. Der technologielastige Nasdaq-Index legte stolze 108,87 Zähler auf 2843,11 Zähler zu. Dies ist ein Zuwachs von vier Prozent und einer der höchsten Punktegewinne im Nasdaq seit seinem Bestehen. Der S&P500-Index stieg ganze 38,13 Zähler oder 2,9 Prozent auf 1357,24 an. Die Rendite der richtungsweisenden 30jährigen Anleihen fiel um elf Stellen auf 6,02 Prozent. Von dieser Entwicklung konnten insbesondere die zinssensitiven Internet-Werte profitieren, die einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wettmachen konnten. Insgesamt rechnen die Analysten mit einer starken kommenden Woche für die Internet-Werte. Der Sektor habe vor allem auch durch die jüngsten Konjunkturzahlen wieder ein positives Momentum bekommen. Eher flau sieht es noch bei den Neuemissionen aus. Zu sehr stecken den Investoren noch die Flops der vergangenen Wochen in den Knochen. Herausragendes Beispiel ist 1-800-Flowers.com, die bereits am ersten Handelstag unter den Emissionspreis fielen und sich noch nicht wieder erholen konnten.

CMGI bringt Navisite an die Börse (Nasdaq:CMGI, WKN 898138) Die CMG Information ließ verlauten, daß man nun endlich auch seine Tochtergesellschaft Navisite Inc. an die Börse bringen werde. Konsortialführende Investmenthäusern für den Gang an die Nasdaq sind Robertson Stephens, ING Baring und FAC/Equities.Die Aktie soll ein Preispanne von 10 bis 12 $ haben. Durch diese Auslagerung und Börseneinführung einer weiteren Beteiligung von CMGI steht diese, nicht zuletzt wegen zwei weiterer noch für diese Jahr geplanter Börseneinführungen, vor einer krassen Neubewertung. Daneben sollten schon bald news zu vernehmen sein, die weitere wichtige Schritte für den Aufbau eines Megaportals beinhalten. Wir halten die Aktie von CMGI für den mittel- langfristig orientierten Anleger auf dem momentanen Niveau für einen interessanten Kauf. Kurzfristig sollte man den Kursverlauf jedoch genaustens beobachten. CMGI weist, wie andere Werte aus der 1./2. Reihe auch, eine hohe Korrelation zum Marktverlauf auf. Bei einem positiven Umfeld und weiteren News, sollte CMGI jedoch ein Ausbruch nach oben gelingen. Die ursprünglich für Ende September geplante Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde auf den 11.9.99 vorverlegt.

Erwartete Zahlen $0.28 Flüsterschätzung $0.31