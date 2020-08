Anfang 2017 betrug das Wechselkursverhältnis vom Euro zum Singapur Dollar noch grob 1,48 SGD. Nur wenig später startete eine starke Kursbewegung zur Oberseite, Anfang 2018 wurde ein Verlaufshoch bei 1,6451 SGD markiert. Die folgenden zwei Jahre waren wiederum von einem kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrend zurück auf 1,4892 SGD geprägt. Zu Beginn dieses Jahres und während der Corona-Krise schoss der Euro nahezu zu allen anderen Währungen und SGD auf 1,5970 SGD hoch. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf 1,5272 SGD folgte eine zweite Kaufwelle bis über das ursprüngliche Ziel von 1,6113 SGD auf ein Wechselkursverhältnis von 1,6308 SGD. Doch zum Monatswechsel Juli/August macht sich nun ein potenzielles Doppelhoch breit und könnte die recht stark überkaufte Situation beim Währungspaar EUR/SGD abbauen. Noch wurde die Formation nicht aktiviert, dies könnte jedoch für die nächsten Tage durchaus anstehen.

Trendumkehr möglich

Das potenzielle Doppelhoch im Bereich von 1,63 SGD kann erst mit einem nachhaltigen Rückfall unter das Niveau von mindestens 1,6119 SGD aktiviert werden. In einem derartigen Szenario wären anschließend Rückläufer auf 1,60 bzw. die Märzspitze von 1,5970 SGD vorstellbar. Spätestens ab dem 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,5899 SGD (steigend) dürften wieder vermehrt Käufer in den Euro zurückkehren und für eine Stabilisierung sorgen. Der übergeordnete Aufwärtstrend seit Anfang dieses Jahres dürfte hiervon noch unberührt bleiben. Sollte sich eingangs beschriebene Short-Chance ergeben, kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP6N6R zum Einsatz kommen. Ein dynamischer Anstieg über 1,63 SGD würde dagegen weiteres Aufwärtspotenzial an die Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 1,6451 SGD freisetzen können. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes sollte jetzt nicht ausbleiben, um die richtigen Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf ziehen zu können.