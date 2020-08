Die Aktien der großen Techaktien zeigen Ermüdungserscheinungen. Just in diesem Moment scheinen die Blue Chips aus den Sektoren zu profitieren, die der Rally bei den Techaktien in den letzten Tagen hinterherhinkten. Eine Sektorrotation innerhalb des Marktes wäre der Idealfall für die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen: Die Techaktien könnten auf hohem Niveau bleiben, während die Marktbreite durch eine Aufholjagd bei den schwächeren Aktien zunimmt. Das könnte die Stabilität der Aufwärtsbewegung erhöhen.

