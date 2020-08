Die Aktienmärkte haben gestern das Muster vom Freitag fortgesetzt: die zuvor so stark gelaufenen US-Tech-Werte eher schwach, während die bisher nicht so gut gelaufenen Sektoren deutlich zulegen konnten. Die Nachrichtenlage ist dünn, das Sommerloch wird immer größer. Spannendes passiert allerdings in Washington bei den Verhandlungen um den neuen Stimulus - und Präsidentschaftskandidat Biden könnte heute seine (potentielle) Vizepräsidentin präsentieren. Doch es gibt derzeit einige Seltsamkeiten: während die Inflationserwartunge derzeit steigen, fallen die realen Renditen (was Gold stützt, das heute jedoch unter Druck ist). Und: im zweiten Quartal hatten die US-Amerikaner soviel Einkommen zur Verfügung wie noch nie - und das im schlechtesten Quartal der US-Geschichte..

Das Video "Schlaglichter aus seltsamen Zeiten!" sehen Sie hier..