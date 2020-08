TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach verhaltenem Wochenstart sind die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag mehrheitlich in Schwung gekommen. Gute Vorgaben aus den USA, wo die Standardwerte gefragt waren, stützten. Zudem gab es positive Signale vom chinesischen Automarkt.

"Die Spekulationen auf ein US-Corona-Hilfspaket sorgen aktuell an den Aktienmärkten für Rückenwind", stellte Analyst Christian Schmidt von der Helaba in einem Kommentar fest. An der Wall Street waren daher vor allem zyklische Werte gesucht gewesen.