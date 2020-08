Heute wird BioNTech Quartalszahlen vorlegen. In den USA tendierte die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens gestern weiter schwächer, konnte sich aber im Tagesverlauf vom Tagestief bei 70,90 Dollar spürbar erholen und mit 73,95 Dollar aus dem NASDAQ-Handel gehen. Allerdings war dies immer noch ein Minus von fast 4 Prozent und zugleich wurde im Rahmen der Konsolidierungsbewegung, gestartet am 22. Juli an der 105-Dollar-Marke, ein ...