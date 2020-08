Börsencrash voraus? Nutze die Gelegenheit, um mit diesen 3 Wachstumsaktien reich zu werden!

Crashs und Korrekturen gehören zum Investieren einfach dazu. Aber wird es eine zweite volatile Phase in wenigen Wochen oder Monaten geben? Oder erst in einigen Jahren? Das wiederum ist eine Frage, auf die man niemals eine befriedigende Antwort erhalten wird. Zumindest nicht vorher.

Ob der nächste Börsencrash daher vor uns liegt, das sollte uns nicht beschäftigen. Nein, sondern viel eher, wie du davon profitieren kannst. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei spannende Wachstumsaktien, die dir helfen können, langfristig reich zu werden.

1. The Trade Desk

Eine erste Aktie, die du in diesem Sinne kennen solltest, ist zunächst die von The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Was das Unternehmen macht, das hinter diesem Namen steckt? Eine wirklich tolle Frage. Um es einfach auszudrücken: Im Endeffekt bietet das Unternehmen Lösungen an, damit Partner effizienter werben können. Dabei werden per Algorithmus Adressat und passender Inhalt in Sekundenbruchteilen zusammengepasst. Programmatische Werbung nennt man dieses Geschäftsfeld, ein Wachstumsmarkt, der im Rahmen der Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt.

Die Aktie von The Trade Desk hat derzeit ein kleines bisschen zu kämpfen: Wie die aktuellen Quartalszahlen gezeigt haben, brach der Umsatz in den letzten drei Monaten sogar um 13 % auf 139,4 Mio. US-Dollar ein. Immerhin: Für die ersten sechs Monate dieses Börsenjahres ist The Trade Desk umsatzseitig noch mit einem Wachstum von 7 % auf exakt 300 Mio. US-Dollar im Plus.

Der Grund für diese operative Schwächeperiode? Nun, viele Werbetreibende kürzen jetzt ihre Budgets. Langfristig und in weniger schwierigen Zeiten dürfte jedoch bei vielen ein Umdenken stattfinden. Womöglich gerade jetzt, was effizientes Marketing und Werben angeht. The Trade Desk dürfte daher langfristig eine spannende Aktie in einem spannenden Wachstumsmarkt sein, die dich in einem Crash langfristig reich machen kann.

2. Pinterest

Eine zweite Aktie, die dich reich im Börsencrash machen könnte, ist außerdem die von Pinterest (WKN: A2PGMG). Ja, natürlich: Auch soziale Netzwerke bleiben ein Megatrend-Wachstumsmarkt. Entsprechend erscheint diese Auswahl bereits auf den ersten Blick sehr naheliegend.

Pinterest hat außerdem, hm, sagen wir einfach mal solide Quartalszahlen für das zweite Quartal präsentiert. Die Umsätze stiegen um 4 % im Jahresvergleich. Das Nutzerwachstum ist jedoch innerhalb dieses Zeitraums der wahre Big Deal gewesen. Derzeit kommt Pinterest auf 416 Mio. aktive Pinner. Das spricht für ein starkes Netzwerk.