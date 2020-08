FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Kursverluste der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst gestoppt. Im Vormittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1738 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1763 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet. Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt und die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, bestehende Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass zu verlängern, sorgten für Auftrieb bei der US-Währung.