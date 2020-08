Volatile Aktienmärkte: Das Märchen von den besonders heißen Schwellenländeraktien

Aktien aus den Schwellenländern sind ein heißes Pflaster? Nicht, wenn es nach einer Analyse aus dem Hause HQ Trust geht. Denn die zeigt, dass sich Industrie- und Schwellenländer nicht mehr viel nehmen, was die zappelnden Aktienkurse betrifft. Vor allem bestimmte Branchen haben sich sichtlich beruhigt.Wer sich noch immer vor Aktien aus Schwellenländern wegen stark schwankender Kurse fürchtet, der sollte einmal genauer hinschauen. Denn die Schlaftabletten, die die Zentralbanken aus den Industrienationen an die Märkte verteilen, wirken auch dort. Somit entpuppt sich die Annahme, Aktien aus Schwellenländern seien besonders heiß, als Märchen. Zwar hat es auch in den Schwellenländern in der Corona-Krise ordentlich gescheppert, aber eben nicht mehr als in den anderen Märkten."Richtig ist, dass in der Coronakrise die Volatilität an den Märkten wieder zugenommen hat", sagt Sven Lehmann , Fondsmanager des HQT Global Quality Dividend (ISIN: LU1499563440). "Aber die Volatilität in den Industrieländern und Entwicklungsländern ist schon seit gut 1,5 Jahren nahezu identisch."Grafik vergrößern