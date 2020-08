First Mining Gold hat die Goldlund-Transaktion mit Treasury Metals erfolgreich abgeschlossen. Nun kann das Goldprojekt zusammen mit Goliath entwickelt werden. First Mining wiederum wird sich nun voll auf sein Flaggschiff-Projekt Springpole konzentrieren können.

Anfang Juni gab First Mining Gold (0,54 CAD | 0,36 Euro; CA3208901064) bekannt, dass man das Goldlund-Projekt im Red Lake-Distrikt in Ontario mit dem benachbarten Goliath-Projekt von Treasury Metals (1,95 CAD | 1,18 Euro; CA8946471064) kombinieren will (ausführlich hier). Dazu wurde Goldlund bei Treasury Metals eingebracht, im Gegenzug steigt First Mining zum Großaktionär des Unternehmens auf und profitiert somit von der weiteren Entwicklung des Doppelprojekts. Zusammen kommen die beiden Goldvorkommen auf mehr als 3 Mio. Unzen Gold, davon befinden sich 2,2 Mio. Unzen in der Kategorie „Measured & Indicated“. Mit der Transaktion werden sie auch für große Goldproduzenten spannend, die seit jeher im Red Lake-Distrikt aktiv sind. Treasury Metals wird dadurch zu einem möglichen Übernahmeziel für große Goldproduzenten in Nordamerika.

Volle Konzentration auf Springpole

Auf der anderen Seite kann sich First Mining Gold nun voll auf sein Flaggschiff-Projekt Springpole konzentrieren. Hier verfügt das Unternehmen bereits über eine Ressourcenschätzung mit rund 4,7 Mio. Unzen Gold und treibt die weitere Entwicklung derzeit voran. Nach dem man 2019 bereits eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) dafür vorgelegt hat, soll im Laufe dieses Jahres eine Machbarkeitsstudie präsentiert werden. Damit nähert man sich mit Riesenschritten einer Entscheidung über den Beginn des Minenbaus.

Analysten sehen Kurse über einen Dollar

Die Aktie von First Mining befindet sich weiter nahe des Jahreshochs. Allerdings dürfte das Potenzial noch nicht ausgeschöpft sein. Die Analysten sind reihum optimistisch und sehen deutlich höhere Preise als realistisch an. Cantor Fitzgerald gibt ein Kursziel von 1 CAD aus; Heiko Wiehle von H.C. Wainwright & Co. bestätigte seine Kaufempfehlung und gibt ein Kursziel von 1,30 Dollar je Aktie aus (zur kompletten Studie). Analyst Jake Sekelsky von Roth Capital setzt sein Kursziel auf 1,10 Dollar (zum Research-Report).