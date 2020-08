Marktkommentar: Nasdaq verteidigt Schlüsselunterstützung

Der technologielastige Index ignoriert die Spannungen zwischen den USA und China, da er am Dienstag seine gestern Nachmittag eingeleitete Erholung oberhalb von 11.000 Punkten fortsetzt.

China sagte, dass es 11 Amerikaner als Vergeltung für ähnliche Maßnahmen, die von den USA am Freitag verhängt wurden, sanktionieren werde. Laut einem Reuters-Bericht sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag, dass Unternehmen aus China und anderen Ländern, die die Rechnungslegungsstandards nicht einhalten, ab Ende 2021 von den US-Börsen genommen werden. China hinkt zudem beim Kauf von Energie- und Agrargütern aus den Vereinigten Staaten weit hinterher, sodass die Anleger auf das am Samstag stattfindende Treffen zwischen hochrangigen US-amerikanischen und chinesischen Handelsbeamten gespannt sind.

EURUSD verlor am Montag weiter an Boden, nachdem in der vergangenen Woche der Widerstand bei 1,19 trotz mehrerer Tests nicht überwunden werden konnte. Am Dienstag hat das Paar versucht, die Korrektur zu vertiefen, doch die Abwärtsbewegung verlor an Dynamik und der Kurs erlebte bei 1,1720 (Tief vom letzten Dienstag) eine Umkehr. Ein Durchbruch des 50er-EMA im H4-Chart und des lokalen Hochs bei 1,18 könnten eine Bestätigung liefern.

Der DE30 konnte in der vergangenen Woche die 200-Tage-Linie verteidigen und ein Bullish-Engulfing ausbilden. Heute eröffnete der Index deutlich höher und durchbrach nach der Eröffnung der europäischen Sitzung den entscheidenden Widerstand bei 12.800 Punkten. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und das Nach-Corona-Hoch bei 13.300 Punkten könnten den Bullen als übergeordnete Kursziele dienen.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.