Die Zertifikate und die Aktienanleihe auf die Unilever-Aktie richten sich an kurzfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit einem defensiven Basiswert robust aufstellen möchten

Anleger, die den Corona-Optimismus der Märkte nicht teilen oder sich angesichts schwindelerregender Bewertungen insbesondere bei Technologie-Aktien nach einer defensiven Portfoliobeimischung umsehen, könnten bei Unilever fündig werden: Die Produkte von mehr als 400 Marken der Sparten Food & Refreshment, Beauty & Personal Care, Home Care und Water Purifier finden sich in nahezu jedem Haushalt in über 190 Ländern. Die Aktie (NL0000388619) zog Ende Juli nach soliden Zahlen für das erste Halbjahr auf bis zu 52 Euro an, aktuell werden 50 Euro bezahlt. Die vergleichsweise geringe Volatilität sorgt für interessante Konditionen „am Geld“, größere Puffer kosten deutlich Rendite.

Discount-Strategie: Unilever im Dezember über 49 Euro