Evotec lizenziert Antibiotika-Projekt von Resolute ein

Das Biotech-Unternehmen Evotec fügt seiner „Sammlung” an Kooperationen eine weitere hinzu: Man sei „eine neue Partnerschaft mit dem Biotechunternehmen Resolute Therapeutics zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten und antimikrobiellen Resistenzen eingegangen”, so das TecDAX-notierte Unternehmen aus Hamburg am Dienstag. Es soll ein Breitbandantibiotikum mit einem neuen Wirkmechanismus entwickelt werden. Evotec und Resolute ...