Das Ziel der Aufheizstrategie ist das gleiche wie bei den meisten anderen Abschalteinrichtungen auch: Auf dem Prüfstand sorgt die manipulierte Motorsteuerungssoftware dafür, dass die Abgasreinigung in ausreichendem Maße durchgeführt wird, um die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte von 80 Milligramm pro Kilometer einzuhalten. So erhält das Auto die Zulassung von den Prüfbehörden.

Mit zahlreichen Versionen von Abschalteinrichtungen versuchen die deutschen Autobauer , die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen zu manipulieren. Eine der bekanntesten Abschalteinrichtungen ist das Thermofenster , das vor allem von der Daimler AG in Mercedes-Fahrzeugen verbaut wird. Doch es gibt noch weitere Mechanismen, wie die Aufheizstrategie – eine Abschalteinrichtung in Audi-Motoren.

Im Straßenverkehr hingegen schaltet das Auto die Abgasreinigung ab und fährt im Sparmodus, um die Bauteile im Motor zu schonen. Dafür fährt das Dieselfahrzeug viel dreckiger – und hält die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide nicht mehr ein. Der Wagen stößt weit mehr Emissionen aus als gesetzlich erlaubt.

Aufheizstrategie manipuliert Abgasreinigung

So arbeitet auch die Aufheizstrategie, wie sie in Motoren der Volkswagen-Tochter Audi eingesetzt wurde. Die manipulierte Motorsteuerungssoftware schaltet die schadstoffreduzierende, schnelle Motoraufwärmfunktion nur auf dem Prüfstand ein. Die Abgase werden dabei durch intensives Erhitzen unschädlicher gemacht.

Im alltäglichen Gebrauch unterbleibt diese Erhitzung, sodass sich die Emissionswerte stark erhöhen. Ob sich der Audi in einer Testsituation oder im normalen Gebrauch befindet, erkennt die Software unter anderem an Motor-, Ansaugluft-, Abgas- und Umgebungstemperatur. Die Aufheizstrategie als eine der vielen Abschalteinrichtungen provoziert Fahrverbote in Städten und Ballungszentren.

Aufheizstrategie in sieben Audi-Modellen entdeckt

Die Aufheizstrategie wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) entdeckt, das im Januar 2018 verpflichtende Rückrufe für die betroffenen Audi-Modelle anordnete. Knapp 130.000 Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor der Abgasnorm Euro 6 waren betroffen und mussten zum Softwareupdate in die Werkstatt. Diese Audi-Modelle arbeiten mit der unzulässigen Aufheizstrategie:

· Audi A4

· Audi A5

· Audi A6

· Audi A8

· Audi Q5

· Audi SQ5

· Audi Q7

Jetzt Recht auf Schadensersatz einfordern!

Da die Aufheizstrategie vom KBA als illegale Abschalteinrichtung eingestuft wird, haben betroffene Audi-Halter gute Chancen, gegen den Hersteller zu klagen. Dabei ist unerheblich, ob das verpflichtende Softwareupdate im Rahmen des amtlichen Rückrufs auf den Motor aufgespielt wurde oder nicht. In der Regel wird der Hersteller zu Schadensersatzzahlungen verurteilt. Der klagende Audi-Fahrer bekommt dann den Kaufpreis nach Abzug einer Nutzungserstattung zurück und kann das manipulierte Dieselfahrzeug zurückgeben.

