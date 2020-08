Coronavirus: Markt-Update

- Jüngste Daten von Reuters zeigen, dass sich die Ausbreitung der Krankheit weltweit immer noch beschleunigt. Es dauerte fast sechs Monate, bis 10 Millionen Fälle erreicht waren, nachdem die erste Infektion Anfang Januar im chinesischen Wuhan gemeldet wurde. Es dauerte nur 43 Tage, um diese Zahl auf 20 Millionen zu verdoppeln, so die Reuters-Statistik. Die Pandemie beschleunigt sich am schnellsten in Lateinamerika, wo fast 28% der Fälle weltweit und mehr als 30% der Todesfälle zu beobachten sind.

Gestern wurden 215.302 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Allerdings könnten die Daten durch die Zählung am Wochenende noch immer verzerrt sein. Inzwischen ist der 7-Tage-Durchschnitt auf 257.998 gestiegen. Quelle: Worldometers

- Russlands Gesundheitsministerium hat die Zulassung für den weltweit ersten COVID-19-Impfstoff, der vom Moskauer Gamaleya-Institut entwickelt wurde, nach weniger als zweimonatigen Tests am Menschen erteilt, sagte Präsident Wladimir Putin am Dienstag. In der Zwischenzeit registrierte Russland heute 4.945 neue Fälle, womit sich die Zahl der nationalen Fälle auf 897.599 erhöhte und damit die viertgrößte der Welt ist.

- Gestern berichtete das französische Gesundheitsministerium, dass die Zahl der Krankenhauspatienten mit COVID-19 im Vergleich zum Freitag um 34 auf 5.045 gestiegen sei. Dies ist der erste signifikante Anstieg der Zahl der Krankenhauspatienten aufgrund des neuen Coronavirus seit Mitte April.

- In Victoria, Australiens zweitbevölkerungsreichstem Bundesstaat, wurden in den vergangenen 24 Stunden 331 Neuinfektionen mit COVID-19 und 19 Todesfälle festgestellt, verglichen mit 322 Infektionen und der gleichen Anzahl von Todesfällen einen Tag zuvor, teilten Gesundheitsbehörden mit. Die Behörden gaben an, dass die Beschränkungen, die bis September gelten werden, Ergebnisse zeigen. Außerhalb der beiden größten Bundesstaaten Victoria und New South Wales wurde das Virus effektiv eliminiert.

- In Brasilien wurden am Montag 22.048 neue Fälle von Coronaviren und 703 Todesfälle registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die neuen Fälle in den USA sind nun seit drei Wochen in Folge zurückgegangen, obwohl das Land immer noch ein Viertel der weltweiten Gesamtzahl von 20 Millionen Fällen ausmacht. Quelle: The COVID Tracking Project



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.