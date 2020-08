Hyundai hat eine neue Elektroautomarke namens IONIQ geründet. Das sorgt für ordentlich Rückenwind bei der Aktie des koreanischen Autobauers. Ein weiterer Grund für den Höhenflug: Die Koreaner haben auch während der Corona-Krise Gewinne geschrieben.

Die Hyundai-Aktie ist innerhalb einer Woche um fast 30 Prozent gestiegen. Am Dienstagvormittag steht die Aktie an der Frankfurter Börse fast fünf Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 31,60 Euro (Stand: 11.08.2020, 08:23 Uhr):