DE30 steigt um mehr als 2%

Während der Sitzung am Dienstag können wir eine positive Stimmung an den Aktienmärkten beobachten. Der deutsche Leitindex stieg um fast 2,5%, und ähnliche Anstiege sind auch beim französischen FRA40 und britischen UK100 zu erkennen. Nach dem Ausbruch aus der Konsolidierungszone beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung beim DE30, und der Index schaffte es, das psychologisch wichtige Niveau von 13.000 Punkten zu überwinden. Der nächste Widerstand liegt bei 13.080 Punkten, und ein Durchbrechen dieses Niveaus würde den Weg zu den jüngsten Hochs bei 13.290 Punkten ebnen. Erwähnenswert ist auch, dass sich der US500 seinem Allzeithoch nähert. Es fehlen nur noch 30 Punkte, um alle durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rückgänge auszugleichen.

Auf der anderen Seite verlieren Gold und Silber aufgrund der zunehmenden Risikobereitschaft an Wert. Gold bricht um mehr als 2% ein, wobei der Preis des Edelmetalls wieder unter die psychologische Grenze von 2.000 USD gefallen ist und weiter nachgibt. Silber wird über 4% unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt.

DE30 im H4-Chart. Quelle: xStation 5



