Brent- und WTI-Rohöl fester - Spekulationen über neue US-Stimulusmaßnahmen

London 11.08.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag fester, gestützt von den Spekulationen der Marktteilnehmer über neue Stimulusmaßnahmen in den USA. Derweil könnte die Förderung in Saudi-Arabien weiter steigen.



Der Ölkonzern Saudi-Aramco hat am Wochenende seine Zahlen vorgelegt. Im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalsentwicklung gab CEO Amin Nasser auch bekannt, dass man an den Planungen zur Ausweitung der Förderkapazitäten festhalte. Die Ankündigung kommt zu einer Phase, da die Ölmärkte weiterhin als hervorragend versorgt gelten und vor allem die Risiken für die Nachfrage groß sind.