Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über die S&O Beteiligungen AG gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)



Bieterin:



BluGreen Company Limited

6/F Luk Kwok Centre

72 Gloucester Road Wan Chai

Hong Kong

eingetragen im Hong Kong Registrar of Companies unter CR Nr. 2584002

Zielgesellschaft:



S&O Beteiligungen AG

Ziegelhäuser Landstraße 1

69120 Heidelberg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 735361

ISIN: DE000A255G02 / WKN: A255G0



Die BluGreen Company Limited ("Bieterin") hat am 10. August 2020 durch den Erwerb von 760.913 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der S&O Beteiligungen AG ("S&O-Aktien") die Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die S&O Beteiligungen AG erlangt.



Die Bieterin hält aktuell unmittelbar 760.913 Stimmrechte von insgesamt 1.237.800 Stimmrechten der S&O Beteiligungen AG (dies entspricht 61,47 % der Gesamtzahl der Stimmrechte).



Mit dem vorgenannten Erwerb von 760.913 Stimmrechten der S&O Beteiligungen AG durch die Bieterin haben auch die folgende Person am 10. August 2020 mittelbar die Kontrolle über die S&O Beteiligungen AG erlangt:

Sebastian-Justus Schmidt



Herr Sebastian-Justus Schmidt, Chiang Mai, Thailand, hält selbst keine S&O-Aktien. Er hält aber 91,47 % der Geschäftsanteile der Bieterin. Daher werden Herrn Schmidt die 760.913 unmittelbar von der Bieterin gehaltenen Stimmrechte (dies entspricht 61,47 % der Gesamtzahl der Stimmrechte) nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG in voller Höhe zugerechnet.

Die vorliegende Veröffentlichung gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 WpÜG erfolgt daher zugleich auch im Namen von Herrn Sebastian-Justus Schmidt ("Weiterer

Kontrollerwerber").



Die Bieterin wird gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ein Pflichtangebot an die außenstehenden Aktionäre der S&O Beteiligungen AG zum Erwerb sämtlicher von ihnen gehaltenen S&O-Aktien abgeben ("Pflichtangebot"). Die Bieterin beabsichtigt, vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen der Angebotsunterlage, den Aktionären der S&O Beteiligungen AG für ihre S&O-Aktien eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 5,00 anzubieten. Die Großaktionärin Deutsche Balaton AG hat in Abstimmung mit der Bieterin erklärt, mit ihren Aktien das Übernahmeangebot nicht anzunehmen.