NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten belastet die Festverzinslichen. US-Präsident Donald Trump brachte niedrigere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, das könnte Börsianern zufolge die jüngste Rally noch befeuern. Trump erhofft sich davon mehr Arbeitsplätze.

Zuletzt hatte die Entscheidung des US-Präsidenten, bestehende Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass zu verlängern, für Zuversicht gesorgt. Allerdings ist umstritten, ob der Erlass legal ist. Am Markt wird eine Einigung zwischen den Parteien im Kongress erwartet.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,147 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,269 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 14/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 0,623 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um einen ganzen und 9/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,306 Prozent./jsl/jkr/jha/