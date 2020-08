Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 12,30 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wer eh überzeugt ist von GFT, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

