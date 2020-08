PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag im Plus geschlossen. Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Konjunktur nach der Coronakrise trieben europaweit die Kurse an.

Am deutlichsten aufwärts ging es in Moskau. Der russische Leitindex RTS-Interfax zog nach Verlusten am Vortag nun um 2,21 Prozent auf 1296,01 Punkte an.