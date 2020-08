NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handel nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1745 Dollar gehandelt. Im asiatischen Handel hatte sie noch im Tief bei 1,1723 Dollar notiert und war dann im europäischen Geschäft bis auf 1,1808 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1783 (Montag: 1,1763) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8487 (0,8501) Euro./ck/he