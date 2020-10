Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





freenet AG verpflichtet sich zur Veräußerung ihrer 24,42% Beteiligung an der Sunrise Communications Group AG im Rahmen des Übernahmeangebots von Liberty Global



Büdelsdorf, 12. August 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] ("freenet") hat sich im Rahmen einer mit Liberty Global plc ("Liberty Global") geschlossenen Vereinbarung (Tender Untertaking) verpflichtet, ein freiwilliges Barübernahmeangebot von Liberty Global oder einem verbundenen Unternehmen von Liberty Global (der "Bieter") an alle Aktionäre der Sunrise Communications Group AG ("Sunrise") anzunehmen und sämtliche von freenet gehaltenen Sunrise-Aktien zu einem Barkaufpreis von CHF 110,00 je Sunrise-Aktie an Liberty Global bzw. den Bieter zu veräußern.





Liberty Global und Sunrise haben eine Transaktionsvereinbarung hinsichtlich eines freiwilligen Barübernahmeangebots betreffend sämtliche Sunrise-Aktien geschlossen. Liberty Global hat auf dieser Grundlage heute die Voranmeldung über dieses Übernahmeangebot bekannt gemacht. Der Vollzug des Übernahmeangebots ist von einer Reihe von Vollzugsbedingungen abhängig, unter anderem regulatorischer Genehmigungen sowie einer Mindestannahmequote. Der Verwaltungsrat der Sunrise hat bekanntgegeben, dass er das Übernahmeangebot einstimmig unterstützt und den Sunrise-Aktionären empfiehlt, das Angebot anzunehmen.

